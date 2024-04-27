Большой дом и раритетный лимузин нашли у арестованного замминистра обороны | 360°

Криминал 27 апреля 2024, 06:54 Большой дом и раритетный лимузин нашли у арестованного замминистра обороны РИА «Новости»: замминистра обороны Иванов имел дом на 1500 кв. м и авто ЗиС-110 РИА «Новости»

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Обвиняемый в получении взятки замминистра обороны Тимур Иванов с 2016 года задекларировал покупку жилого дома, раритетного лимузина ЗиС-110 и другого имущества. РИА «Новости» проанализировало его финансовую отчетность.

Декларации публиковали до 2021 года, поэтому журналисты получили информацию только за пять лет работы Тимура Иванова в должности замминистра, курирующего вопросы строительства и капремонта объектов Минобороны. Если в 2016 году он вместе с супругой имели девять машин, то через три года — 12 авто. В их числе Chevrolet Suburban и ЗиС-110.

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В 2019 году Ивановы купили дом площадью более 1500 квадратных метров. Его оформили на жену, сам Тимур Иванов владел только долей в квартире площадью 44,2 квадратных метра и пользовался жильем площадью 300 квадратных метров.

Замминистра арестовали до 23 июня. Его обвинили по статье 290 УК России «Получение взятки в особо крупном размере».