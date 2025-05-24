Стало известно о состоянии ребенка убитой в Казани женщины

Трехлетний сын убитой в Казани женщины находится в среднетяжелом состоянии

Трехлетнего сына женщины, убитой бывшим мужем в одной из квартир Казани, осмотрели врачи. Состояние мальчика оценивается как среднетяжелое, сообщили ТАСС в пресс-службе Детской республиканской клинической больницы.

«Ребенок осмотрен специалистами, проведен полный спектр необходимых исследований, находится в профильном отделении ДРКБ. Состояние оценивается как среднетяжелое», — сообщили в больнице.

Раненный в голову мальчик находится в больнице с дедушкой, как рассказала агентству сестра убитой. Мать во время нападения защищала сына, заслоняла от вооруженного ножом агрессора.

Резню в казанском жилищном комплексе «Волжская гавань» устроил турок, имеющий российское гражданство. Он заявился в квартиру бывшей жены в день рождения ребенка, нанес женщине смертельные ножевые ранения, а также ранил сына.

Возбуждено уголовное дело. По словам сестры убитой, женщина ушла от мужа, шел бракоразводный процесс.