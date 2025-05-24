Зарезавший бывшую жену в высотке Казани иностранец подпал под уголовное дело

Уголовное дело завели следователи Татарстана после убийства женщины в Казани. Об этом сообщила пресс-служба республиканского главка СК.

В ведомстве уточнили, что иностранец нанес несколько смертельных ножевых ранений жертве на почве неприязненных отношений. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

По данным СМИ, смертельную поножовщину с убийством бывшей жены устроил переехавший в Россию гражданин Турции. Он ворвался в квартиру в день рождения трехлетнего сына и перерезал женщине горло, а потом напал на ребенка.

После устроенной кровавой бани мужчина закрылся в квартире соседнего дома и грозился покончить с собой. На место прибыли сотрудники полиции и психологи-переговорщики.

По данным Telegram-канала Mash Iptash, буяна сняли с балкона и забрали в отдел полиции.