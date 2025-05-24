Иностранец зарезал бывшую жену и ранил ребенка в высотке Казани

Кровавую баню устроил мужчина на дне рождения трехлетнего сына в казанском жилом комплексе «Волжская гавань». Он перерезал горло бывшей жене и ранил ребенка, после чего заперся в квартире и пригрозил выброситься из окна. Об этом сообщило издание Inkazan .

Авторы подчеркнули, что на место прибыли сотрудники полиции и психологи, которые начали переговоры с неадекватом.

В пресс-службе республиканского главка МВД на запрос журналистов ответили, что мужчина находится в квартире соседнего дома. Его отговаривают от прыжка и готовятся задержать.

По данным Telegram-канала Mash Iptash, резню в казанском ЖК устроил иностранец с российским гражданством. После нападения он заперся в своей квартире и вылез в окно, угрожая суицидом. Психологи начали вести с ним переговоры на английском языке.

Telegram-канал Shot добавил, что в Россию мужчина приехал из Турции.

В минувший четверг московские росгвардейцы и полицейские задержали мужчину, устроившего поножовщину на Ленинградском вокзале. Пострадавшего с ранением шеи правоохранители нашли у памятника Георгию Победоносцу. Он пояснил, что поссорился со знакомым, который достал нож.

Раненого силовики передали медикам, а напавшего оперативно задержали. Злоумышленник пытался выбросить оружие, но ему не дали этого сделать. После доставки в отдел против него завели уголовное дело о покушении на убийство.