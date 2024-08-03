Стало известно, какое имущество нашли у замглавы МЧС по Кубани Симоненко

Силовики нашли у замглавы ГУ МЧС по Кубани 250 млн рублей и более 20 машин

Правоохранители обнаружили у замначальника Главного управления МЧС по Краснодарскому краю Сергея Симоненко и его семьи многомиллионные активы, в том числе свыше 50 объектов недвижимости и более 20 машин. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Симоненко и члены его семьи имеют на банковских счетах 250 миллионов рублей, у них в собственности свыше 50 объектов недвижимости, включая как жилые помещения, так и офисы», — рассказал собеседник агентства.

Помимо этого, у них нашли более 20 автомобилей, среди которых машины премиум-класса Zeekr, Lixiang L9, BMW X5 и BMW X6.

Генпрокуратура уже потребовала обратить это имущество в доход государства как приобретенное незаконным путем. Сейчас на него наложили обеспечительный арест в рамках поданного ведомством иска.

Симоненко задержали 31 июля, возбуждено уголовное дело.

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