Замначальника главка МЧС задержали на Кубани

По его информации, задержали офицера 30 июля после 18 часов вечера. В каком преступлении его заподозрили, не сообщается.

Согласно биографии на сайте главка МЧС, Симоненко родился в 1967 году в Краснодарском крае и с 1988 года служил в пожарной охране. Свою нынешнюю должность он занимает с 2023 года. Награжден медалью «За отвагу» и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Участвовал в ликвидации последствий наводнения в Крымске 2012 году, сопровождал гуманитарный груз в ДНР и ЛНР, помогал обеспечивать безопасность Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи, Кубка Конфедераций и чемпионата мира по футболу, а также Гран-при России Формулы-1 и других автогоночных серий. Женат, имеет двоих детей.