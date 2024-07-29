Стало известно, какие травмы нанес полицейскому сын миллиардера Бажаева

Сын миллиардера Мусы Бажаева Тимур нанес сотруднику полиции удары по голове, корпусу и в пах. Об этом сообщил РБК.

По данным издания, врачи зафиксировали у полицейского ушиб левой скулы и гематому левого нижнего века. Известно, что молодой человек пытался пройти в ресторан «Ласточка» без досмотра. Ему ответили отказом, потому что вход на территорию «Лужников», где располагалось заведение, ограничили из-за концерта.

Тогда Бажаев решил самостоятельно открыть щеколду калитки, однако на его пути встал полицейский. В ответ мужчина начал материться и хватать его за одежду. А когда правоохранитель применил силу, сын миллиардера нанес ему несколько ударов.

Суд арестовал Тимура Бажаева по делу о применении насилия против сотрудника полиции до 26 сентября. По данным следствия, он напал на полицейского после требования прекратить попытки пройти на территорию в обход зоны досмотра. Своей вины Бажаев не признал.