Сына миллиардера Бажаева арестовали по делу об избиении полицейского в Москве

Сына российского миллиардера арестовали по делу о применении насилия против полицейского. До 26 сентября Тимур Бажаев пробудет в СИЗО, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

По данным следствия, 27 июля Бажаев, находясь около одного из входов олимпийского комплекса «Лужники» напал на полицейского в ответ на требование прекратить попытки пройти на территорию в обход рамок металлодетектора и зоны досмотра.

Вскоре молодого человека задержали. По его версии, первым агрессию проявил правоохранитель. Свою вину сын миллиардера не признает.