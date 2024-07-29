Напавший на полицейского сын российского миллиардера не признал вину

Проходящий подозреваемым по делу о нападении на сотрудника московской полиции сын российского миллиардера Мусы Бажаева Тимур не признал своей вины. В ходе судебного заседания по избранию меры пресечения он заявил, что правоохранитель напал на него первым. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

По версии задержанного молодого человека, он спросил у полицейских дорогу к ресторану «Ласточка», но в ответ услышал «нецензурную брань», которая его не остановила. Бажаев попытался зайти на территорию учреждения через калитку, но на него с кулаками налетел правоохранитель. В результате сыну миллиардера пришлось отбиваться.

Против Тимура Бажаева завели уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Потерпевшим стал начальник отдела охраны общественного порядка УВД по ЦАО Москвы полковник Александр Махонин.

По версии следователей, Бажаев в минувшую субботу, 27 июля, нарушил общественный порядок около комплекса «Лужники», где молодой человек вступил в конфликт с полицейским и применил против него насилие. Отец задержанного Муса Бажаев заявил, что если сына признают виновным, то он ответит за свой проступок.