Тела зарезанных в Тольятти девочек нашла десятилетняя сестра

Зарезанные в Тольятти девочки двух и пяти лет оказались родными сестрами. Всего в семье пятеро детей. Троих мать родила от своего первого сожителя, а сейчас женщина живет с отцом убитых девочек. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

Собеседник агентства подчеркнул, что самая старшая дочь живет отдельно от родителей, так как уже достигла совершеннолетия.

Остальным дочерям от первого сожителя 13 и 10 лет. Именно последняя девочка и нашла изрезанные трупы младших сестер.

«Семья положительная. До этого никаких психических отклонений [у подозреваемой в убийстве 13-летней девочки] не наблюдалось», — заявил источник.

Тела девочек двух и пяти лет с множественными ножевыми ранениями нашли в квартире многоэтажки в Комсомольском районе Тольятти. Следователи завели уголовное дело об убийстве двух малолетних. По данным СМИ, под подозрение в расправе над девочками попала их единоутробная 13-летняя сестра.