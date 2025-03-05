Стали известны подробности об открывшем стрельбу по девушке в Санкт-Петербурге

Мужчина, который несколько раз выстрелил в женщину в Санкт-Петербурге, ранее состоял с ней в отношениях. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным издания, пара рассталась около двух недель назад. Это решение тяжело далось 50-летнему мужчине. Он не мог смириться с мыслью, что отношения прекратились, и ревновал бывшую избранницу.

Стрельба в Санкт-Петербурге произошла накануне вечером. По предварительной информации, экс-возлюбленный подкараулил 38-летнюю женщину и шесть раз выстрелил в нее, когда она переходила дорогу на Кронверкском проспекте около университета ИТМО. Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии.

Стрелок скрылся с места преступления на своем автомобиле. Позже полицейские нашли его мертвым в машине. На его голове было огнестрельное ранение.