Стрелка, который расстрелял женщину в Петербурге, нашли мертвым

МВД: стрелявшего в женщину у университета ИТМО в Петербурге нашли мертвым

В Санкт-Петербурге полицейские обнаружили мертвым стрелка, который шесть раз выстрелил в женщину на Кронверкском проспекте. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Накануне, 4 марта, в 22:10 в полицию поступило сообщение о стрельбе возле дома № 49 около университета ИТМО. При стрельбе ранения получила 38-летняя женщина, ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

Стрелявший скрылся с места происшествия на автомобиле.

После проведения оперативно-розыскных мероприятий у одного из домов по Малому Проспекту Васильевского острова правоохранители обнаружили разыскиваемый автомобиль, в котором находилось тело подозреваемого с огнестрельным ранением головы.

Стрелком оказался 53-летний уроженец Псковской области, который прежде состоял в отношениях с пострадавшей. Мотивом преступления, по предварительной версии, могла стать ревность.