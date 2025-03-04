Шесть пулевых. Неизвестный расстрелял женщину около университета ИТМО в Петербурге

В Санкт-Петербурге на Кронверкском проспекте произошла стрельба, ранена женщина. Об этом сообщила пресс-служба петербургского отделения МВД.

«Стрелявший с места происшествия скрылся на автомобиле. Пострадавшая госпитализирована. Полицией приняты меры к розыску и задержанию стрелявшего», — сообщили в пресс-службе МВД.

Сообщение в полицию поступило в 22:10, звонивший рассказал о стрельбе возле дома № 49 у университета ИТМО. При стрельбе ранения получила 38-летняя женщина.

По информации РЕН ТВ, в жертву стреляли из джипа, по другой версии, стрельбу открыл прохожий. По предварительной информации, женщина получила шесть пулевых ранений. В СМИ предположили, что мужчина стрелял в свою бывшую подругу.

Правоохранители объявили план «Перехват».

Ранее в этот же вечер в Санкт-Петербурге правоохранители задержали неизвестного, который открыл стрельбу из окон одного из домов. Мужчина сделал четыре выстрела из травматического пистолета.