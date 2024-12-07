Стала известна еще одна возможная причина драки с поножовщиной в краснодарской школе

Причиной конфликта в школе Краснодара могла стать попытка заступиться за девочку

Причиной драки с поножовщиной в краснодарской школе могла стать попытка пострадавших заступиться за девочку, которой не давал прохода напавший ученик. Об этом сообщил источник РИА «Новости» .

«Предварительно, двое пострадавших — родные братья, которые пытались заступиться за девочку. Парень с ножом обижал ее и не давал прохода, из-за этого конфликт и начался», — сообщил собеседник агентства.

По данным источника, на теле девочки также обнаружили синяки и ссадины.

Четверо школьников пострадали в драке в краснодарской школе, им потребовалась госпитализация. Восьмиклассник напал на учеников с ножом, СК возбудил уголовное дело.

Ранее предположили, что конфликт начался из-за песни Моргенштерна*, которую один из пострадавших слушал слишком громко, по мнению напавшего восьмиклассника. Школьника задержали.

*Физическое лицо, признанное иностранным агентом на территории России.