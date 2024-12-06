Резня в школе Краснодара началась из-за песни Моргенштерна

Ученик восьмого класса напал с ножом на детей в одной из школ Краснодара из-за музыки. Причиной конфликта стала песня рэпера Алишера Моргенштерна*, сообщил источник 360.ru.

Сначала, по его словам, ученик попросил другого школьника выключить песню исполнителя, которую тот слушал слишком громко. Получив отказ, восьмиклассник достал нож.

В результате нападения в больницу с колото-резаными ранами попали трое школьников 13, 14 и 15 лет.

Краснодарский оперштаб уточнил, что ранения получили пять подростков. Правоохранители задержали устроившего резню юношу.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев призвал разобраться в произошедшем и выяснить, как холодное оружие попало на территорию школы. Сейчас на месте ЧП работают следователи.

*Физическое лицо, признанное иностранным агентом на территории России.