После поножовщины в школе Краснодара завели дело

СК: уголовное дело возбудили после резни в краснодарской школе

В Краснодаре возбудили уголовное дело после конфликта с поножовщиной в одной из школ, в результате которого пострадали дети. Об этом сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета.

По данным ведомства, сегодня в одной из школ поселка Российское в ходе конфликта несовершеннолетний ученик причинил ножевые ранения двум сверстникам. Их доставили в больницу. Угрозы их жизни нет.

В СК отметили, что точное количество пострадавших в результате инцидента уточняется. Также правоохранители дадут оценку действиям должностных лиц учебного учреждения.

Ранее стало известно, что ученик восьмого класса напал с ножом на детей в краснодарской школе. Причиной конфликта, предположительно, стала песня рэпера Алишера Моргенштерна*.

В результате нападения пострадали пять человек, в больницу с колото-резаными ранами попали трое школьников 13, 14 и 15 лет.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев призвал выяснить, как холодное оружие попало на территорию школы. Правоохранители задержали устроившего резню ученика.

*Физическое лицо, признанное иностранным агентом на территории России.