Львова-Белова: после нападения в школе в Краснодаре госпитализировали 4 детей

Четырех детей доставили в больницу после драки в школе в Краснодаре, угрозы для их жизни нет. Об этом сообщила в Telegram-канале уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова.

«Следим за ситуацией в Краснодарском крае. На данный момент четыре ребенка госпитализированы. К счастью, угрозы для жизни ребят нет», — написала она.

Детский омбудсмен находится на связи с региональным уполномоченным Татьяной Ковалевой. Местные власти отметили, что пострадавшим детям предоставляют всю необходимую помощь.

В пятницу, 6 декабря, в одной из школ поселка Российское ученик нанес ножевые ранения своим сверстникам. Трех пострадавших доставили в больницу. Следственный комитет возбудил уголовное дело, устроившего резню юношу задержали.

По неофициальной версии, ученик восьмого класса напал с ножом на детей из-за музыки. Один и школьников слушал на перемене песни рэпера Алишера Моргенштерна*.

*Физическое лицо, признанное иностранным агентом на территории России.