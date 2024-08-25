Москвич выбросил младенца и женщину с 16-го этажа, они погибли

Источник 360.ru: мужчина в Лефортове выбросил младенца и женщину с 16-го этажа

Неизвестный выбросил с 16-го этажа жилого комплекса в Лефортове на Красноказарменной улице, 14, грудного ребенка и женщину, сообщил источник 360.ru. По его информации, оба погибли.

На месте происшествия работают спецслужбы, в том числе психологи. Подробности происшествия пока неизвестны. Как сообщили жители в общедомовом чате, двор оцепили.

Прокуратура Москвы подтвердила, что на месте происшествия нашли тела женщины и девочки. Работу правоохранителей координирует Лефортовский межрайонный прокурор Зафар Махмудов.

В пресс-службе Следственного комитета по Москве сообщили, что по факту происшествия возбудили уголовное дело.

Ранее девушка-подросток в Воронеже родила сына и выбросила его в окно. Следователи возбудили уголовное дело.