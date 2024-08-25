Выбросившего жену и ребенка из окна задержали в Москве

СК: в Москве задержали мужчину, выбросившего из окна жену и ребенка

В Москве задержали мужчину, который выбросил жену и младенца из окна на юго-востоке Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Следкома.

«В ближайшее время он будет доставлен в столичный СК для проведения следственных действий», — добавили в пресс-службе.

В прокуратуре Москвы заявили, что задержанному оказывают медицинскую помощь. Ведомство взяло на контроль установление всех обстоятельств случившегося. Специалисты уточнили, что погибшими оказались женщина 1988 года рождения и ее ребенок 2023 года рождения.