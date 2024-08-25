Выбросившего жену и ребенка из окна задержали в Москве

СК: в Москве задержали мужчину, выбросившего из окна жену и ребенка

Фото: Телеканал «360»

В Москве задержали мужчину, который выбросил жену и младенца из окна на юго-востоке Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Следкома.

«В ближайшее время он будет доставлен в столичный СК для проведения следственных действий», — добавили в пресс-службе.

В прокуратуре Москвы заявили, что задержанному оказывают медицинскую помощь. Ведомство взяло на контроль установление всех обстоятельств случившегося. Специалисты уточнили, что погибшими оказались женщина 1988 года рождения и ее ребенок 2023 года рождения.

Telegram-канал прокуратуры Москвы
Фото: Telegram-канал прокуратуры Москвы
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Telegram-канал прокуратуры Москвы
Фото: Telegram-канал прокуратуры Москвы
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По данным Telegram-канала Shot, мужчина, выбросивший жену и младенца из окна, оказался сотрудником Центробанка. Пара прожила в браке около трех лет.

О происшествии стало известно утром 25 августа. После падения женщины и ребенка с 16-го этажа мужчина забаррикадировался в квартире.

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