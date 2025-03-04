Допрос подозреваемых в убийстве с расчленением в Мурине сняли на видео

Супруги, подозреваемые в убийстве и расчленении тела знакомого в Мурине, признали вину в преступлении. Видео показаний в Telegram-канале опубликовала официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Сначала выпили, потом она (жена — прим. ред.) начала говорить, что конфликт какой-то произошел. И после этого она еще в туалет отошла. Потом она бросилась на нее, начала нож брать, я уже ее отодвинул, начал бить. Потом уже понял, что она умерла», — сбивчиво рассказал один из фигурантов дела.

Далее на видео показали фрагмент допроса второй подозреваемой в преступлении. Она сказала, что помогала супругу вынести из квартире чемоданы с расчлененным телом.

По версии следствия, убийство совершили на съемной квартире на улице Авиаторов Балтики в Мурине вечером 26 февраля.Компания выпивала, внезапно вспыхнула ссора. И супруги в итоге расправились со своим гостем.

После этого они упаковали тело в два чемодана и оставили его на берегу Невы.

Спустя несколько дней полицейские задержали подозреваемых в Петрозаводске. Их доставили в Санкт-Петербург для передачи в следственные органы и дальнейшего расследования дела.

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