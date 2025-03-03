В Мурине супруги расчленили своего знакомого и в двух чемоданах оставили на берегу Невы

МВД: в Мурине супруги упаковали убитого в два чемодана и оставили на берегу Невы

В Мурине Ленинградской области супружеская пара расправилась со своим приятелем. После убийства они упаковали тело убитого в два чемодана и оставили его на берегу Невы. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале .

По данным МВД, злоумышленники оказались приезжими из другого региона и жили на съемной квартире на улице Авиаторов Балтики, где 26 февраля произошло убийство.

Несмотря на попытку скрыть следы преступления, через несколько дней останки убитого обнаружил житель Санкт-Петербурга. После того, как полицейские установили личность погибшего, они быстро вышли на след подозреваемых, которых в итоге задержали в Петрозаводске.

По словам Волк, вскоре фигурантов перевезут в Санкт-Петербург для дальнейшего расследования уголовного дела.

Ранее в Северной столице сотрудники полиции задержали слесаря, который подозревается в убийстве 60-летнего знакомого. По предварительной версии, подозреваемый убил знакомого в состоянии алкогольного опьянения.