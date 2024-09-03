Срок предварительного следствия по делу экс-министра спорта Дагестана продлили

Срок предварительного следствия по уголовному делу в отношении бывшего министра спорта Дагестана Магомеда Магомедова продлили до 14 ноября. Экс-чиновнику вменяют ряд преступлений, в том числе растрату в особо крупном размере, сообщило РИА «Новости» .

Магомедова обвиняют в растрате, незаконном обороте оружия и боеприпасов, содействии террористической деятельности, а также убийстве, совершенном группой лиц из хулиганских побуждений.

Вторым фигурантом уголовного дела является начальник управления Минспорта Дагестана Халитбег Махачев. Басманный суд ранее продлил ему арест до 3 октября.

По версии следствия, Магомедов похитил десятки миллионов рублей, которые выделялись для проведения мероприятий. Также бывшего чиновника подозревают в получении взяток и связях с криминальными авторитетами.

По данным «Московского комсомольца», в конце июля в следственном изоляторе «Матросская тишина» экс-министр спорта Дагестана нанес себе раны в попытке наложить на себя руки. Обвиняемого госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.