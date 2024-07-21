Арестованного по делу о растрате экс-мэра Кизилюрта вывезли из СИЗО в больницу

МК: экс-мэра Кизилюрта Магомедова госпитализировали из «Матросской тишины»

Фото: РИА «Новости»

Обвиняемого в растрате в особо крупном размере бывшего министра спорта Дагестана и экс-мэра Кизилюрта Магомеда Магомедова увезли из московского следственного изолятора «Матросская тишина» в больницу. По данным «Московского комсомольца», бывшего чиновника нашли в камере с кровоточащими ранами, свойственными для попыток суицида.

По данным журналистов издания, обвиняемый Магомедов пройдет лечение в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Под стражей он находится с 4 октября прошлого года. Меру пресечения выбрал Басманный суд Москвы. Бывшего чиновника обвинили в крупной растрате бюджетных денег.

По данным «Коммерсанта», речь идет о хищении десятков миллионов рублей, которые республиканское министерство спорта получало на проведение мероприятий. Кроме того, следователи пообещали проверить Магомедова на причастность к получению взяток и хищениям, а также на связь с криминальными авторитетами.

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