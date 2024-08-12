Экс-министру спорта Дагестана ужесточили обвинение статьей о терроризме

Арестованному по делу о растрате бывшему министру спорта Дагестана и мэру Кизилюрта Магомеду Магомедову предъявили обвинения в содействии терроризму и убийстве. Об этом со ссылкой на своего корреспондента в Басманному суде сообщили «Известия» .

О тяжких статьях бывшего дагестанского чиновника стало известно во время заседания по продлению ареста.

Следователи заявили, что Магомедов проходит обвиняемым в содействии террористической деятельности, растрате, незаконном обороте оружия и боеприпасов, а также убийстве, совершенном группой лиц из хулиганских побуждений.

Вторым фигурантом дела о растрате стал бывший начальник управления Минспорта Дагестана Халитбег Махачев. Басманный суд оставил обоих обвиняемых в следственном изоляторе до 3 октября.

Магомеда Магомедова задержали в октябре 2023 года по делу о растрате бюджетных средств. По данным СМИ, во время работы на посту главы Минспорта Дагестана он похитил десятки миллионов рублей, выделенных на проведение мероприятий. Кроме того следователи проверяли Магомедова на его причастность к взяткам и связям с криминальными авторитетами.

В конце июля сотрудники следственного изолятора «Матросская тишина» увезли арестованного Магомедова в НИИ Скорой имени Склифосовского. По данным журналистов, у бывшего чиновника на руках нашли кровоточащие раны, свойственные для попыток суицида.