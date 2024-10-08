Средства жены бывшего мэра Сочи арестовали

Суд наложил арест на денежные средства, которые принадлежат жене бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

«Постановлениями Мещанского районного суда города Москвы удовлетворены ходатайства следствия о наложении ареста на денежные средства, расположенные на счетах, принадлежащих супруге Копайгородского», — указали в инстанции.

Жене бывшего мэра Сочи запретили распоряжаться этими деньгами. Самого Копайгородского арестовали 25 сентября по обвинению в растрате в особо крупном размере. По данным следствия, бывшего мэра подозревают в хищении участков земли стоимостью 3,7 миллиона рублей. Вину он не признал и попросился на СВО. В начале октября суд арестовал имущество других родственников бывшего чиновника.

Сторона защиты Копайгородского подала апелляцию на решение суда об избрании ему меры пресечения о заключении под стражу.