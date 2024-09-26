Экс-мэр Сочи Копайгородский попросил суд вернуть его на СВО

Арестованный экс-мэр Сочи Копайгородский не признал вину и попросился на СВО

Экс-мэр Сочи Алексей Копайгородский выразил желание вернуться в зону спецоперации, чтобы продолжить служить с супругой, которая там находится. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Адвокат бывшего чиновника Павел Зайцев уточнил, что Копайгородскому вменяют присвоение двух земельных участков, ущерб на три миллиона 700 тысяч рублей. По словам правозащитника, именно эту землю обвиняемый подарил благотворительному фонду «Дети Донбасса».

Задержанного в Луганске бывшего мэра Сочи обвинили в растрате или присвоении в особо крупном размере. По данным СМИ, после задержания Копайгородского силовики провели обыски по месту жительства у его бывшего заместителя Ивана Савина, перешедшего на пост главы Хостинского района Сочи, и Олега Бурлеева.

Мещанский суд Москвы арестовал экс-мэра города Сочи на два месяца по делу о растрате в особо крупном размере. Чиновника задержали 25 сентября.