Экс-глава Сочи обжаловал арест

Бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский подал апелляцию на решение суда о его аресте на два месяца. Об этом следует из картотеки Мещанского районного суда Москвы.

Апелляцию пока не рассматривали.

Экс-градоначальника обвинили в растрате в особо крупном размере. По словам адвоката, его подзащитному вменяют присвоение двух земельных участков, которые тот подарил благотворительному фонду «Дети Донбасса».

Если суд признает чиновника виновным, Копайгородскому по этой статье грозит до 10 лет лишения свободы.

Сам экс-мэр, которого задержали в Луганске, попросил суд отправить его обратно в зону спецоперации, куда он ушел после отставки с поста главы Сочи.

Кроме того, после задержания Копайгородского прошли обыски у его бывшего заместителя Олега Бурлева и главы Хостинского района города Ивана Савина.