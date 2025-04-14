Сотрудники ФСБ Ленобласти пресекли незаконное изготовление оружия

Силовики пресекли незаконную деятельность по изготовлению огнестрельного оружия. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По версии сотрудников правоохранительных органов, в подпольной мастерской нелегально производили самодельное огнестрельное оружие. Там изъяли образцы изготовленного оружия, а также патроны калибра 9 мм.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов. Россиянина, обвиняемого в организации работы подпольной мастерской, задержали.

Ранее сотрудники ФСБ задержали иностранного наемника ВСУ из Молдавии, который готовил теракты в России. По версии спецслужбы, 24-летний молодой человек вступил в ряды украинской армии в 2022 году. Спустя год боевых действий на стороне ВСУ он стал выполнять функции агента военной разведки ВСУ. Во время допроса он рассказал, что делал схроны с взрывными устройствами.