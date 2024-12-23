Пластического хирурга, покалечившего жену главы Федерации еврейских общин, задержали

Пластического хирурга, из-за которой ослепла жена президента Федерации еврейских общин России Александра Бороды, задержали в Москве. Об этом сообщил 360.ru адвокат Андрей Алешкин.

По его данным, у врача прошли обыски, скоро ей изберут меру пресечения. Адвокат обратился к прокурору Москвы с просьбой взять дело на личный контроль.

«Мы надеемся на объективность. Мы надеемся, что не будем ждать предъявления обвинения так же долго, как мы ждали экспертизу. Надеюсь на разумность», — подчеркнул Алешкин.

Позже он сообщил, что врачу предъявили обвинение по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, но задержанная не признала вину.

Информацию подтвердил и другой адвокат, Александр Добровинский, вступивший в дело на стороне потерпевшей. Он заявил, что от имени подозреваемой ему звонят и предлагают взятку за то, чтобы закрыть дело.

«Скажите, пожалуйста, сколько денег вы бы взяли за то, чтобы вас ослепили? Чтобы вы ослепли одним глазом на 85%, другим — на 80?» — обратился адвокат к хирургу.

Он пообещал сделать все, чтобы подозреваемая больше никогда не работала пластическим хирургом.

Борода обратилась в клинику прошлой осенью, попросив сделать пластическую операцию на лице, но после хирургического вмешательства пожаловалась на то, что не может сомкнуть веки и стала намного хуже видеть. Врачи диагностировали ей атрофию зрительного нерва и помутнение роговицы. Экспертиза подтвердила, что в клинике допустили множество ошибок, когда лечили пациентку и вели документацию по ней.