Следствие изъяло документы в Минфине и Минюсте по делу «Роснано»

Следователи МВД провели выемки документов Минфине и Минюсте по делу трех топ-менеджеров управляющей компании «Роснано» в рамках уголовного дела о злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщил ТАСС.

По словам источника агентства, правоохранители частично осмотрели изъятые предметы и документы.

Ранее Мещанский районный суд Москвы вынес решение об аресте третьего топ-менеджера корпорации Артура Галстяна. Обвиняемыми по делу также стали экс-директор по методологии учета, налогообложению и отчетности «Роснано» Марина Касенкова и бывший зампредседателя правления Борис Подольский. Их также отправили в СИЗО.

По версии следствия, в 2017 году они занимались махинациями с документами для получения новых субсидий из государственного бюджета. Преступные действия вскрылись во время аудита после смены руководства компании.