Бывшего зампреда правления «Роснано» отправили в СИЗО

Суд арестовал экс-зампреда правления «Роснано» Подольского

Фото: РИА «Новости»

Мещанский районный суд Москвы избрал меру пресечения бывшему заместителю председателя правления «Роснано» Борису Подольскому. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Подольский занимал пост исполнительного директора ООО «УК „Роснано“», его отправили в СИЗО на срок в один месяц 28 суток.

Суд отказал в удовлетворении ходатайства обвиняемого и его защитника об избрании более мягкой меры пресечения, не связанной с лишением свободы, в том числе запрета определенных действий или домашнего ареста.

суды общей юрисдикции Москвы
Фото: суды общей юрисдикции Москвы/Telegram
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суды общей юрисдикции Москвы
Фото: суды общей юрисдикции Москвы/Telegram
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Ранее Мещанский суд также отправил под стражу директора по методологии учета, отчетности и налогообложению финансового дивизиона «Роснано» Марину Касенкову.

По версии следствия, обвиняемые в 2017 году занимались махинацией с отчетностью, чтобы скрыть истинные результаты экономической деятельности.

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