Бывшего зампреда правления «Роснано» отправили в СИЗО

Мещанский районный суд Москвы избрал меру пресечения бывшему заместителю председателя правления «Роснано» Борису Подольскому. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Подольский занимал пост исполнительного директора ООО «УК „Роснано“», его отправили в СИЗО на срок в один месяц 28 суток.
Суд отказал в удовлетворении ходатайства обвиняемого и его защитника об избрании более мягкой меры пресечения, не связанной с лишением свободы, в том числе запрета определенных действий или домашнего ареста.
Ранее Мещанский суд также отправил под стражу директора по методологии учета, отчетности и налогообложению финансового дивизиона «Роснано» Марину Касенкову.
По версии следствия, обвиняемые в 2017 году занимались махинацией с отчетностью, чтобы скрыть истинные результаты экономической деятельности.
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