Бывшего зампреда правления «Роснано» отправили в СИЗО

Подольский занимал пост исполнительного директора ООО «УК „Роснано“», его отправили в СИЗО на срок в один месяц 28 суток.

Суд отказал в удовлетворении ходатайства обвиняемого и его защитника об избрании более мягкой меры пресечения, не связанной с лишением свободы, в том числе запрета определенных действий или домашнего ареста.