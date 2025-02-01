Задержанную по делу о подделке отчетов экс-менеджера «Роснано» Касенкову арестовали

Проходящая по делу о превышении должностных полномочий директор по методологии учета, налогообложению и отчетности финансового дивизиона «Роснано» Марина Касенкова отправилась в СИЗО на один месяц и 28 суток. Такое решение вынес Мещанский районный суд .

С ходатайством об избрании меры пресечения обвиняемой выступили следователи.

Марину Касенкову вместе с бывшим коллегами — исполнительным директором «Роснано» Борисом Подольским и управляющим директором по финансом Артуром Галстяном — задержали в минувший четверг, 30 января, по делу о превышении должностных полномочий.

По версии следствия, в 2017 году обвиняемые занимались махинацией с отчетностью, чтобы скрыть плохие результаты экономической деятельности, и искажали данные о бюджете корпорации для привлечения дополнительных бюджетных денег. В период с 2022 по 2024 год государство выделил «Роснано» более 43 миллиардов рублей.

«Коммерсант» уточнил, что заявление на бывших топ-менеджеров госкорпорации написала новая команда «Роснано» по итогам аудита. Кроме трех бывших руководителей, под уголовные дела подпали еще несколько человек, обвиняемых в мошенничестве и растратах.

В госкорпорации оценили ущерб от деятельности бывших руководителей в более чем 200 миллиардов рублей. В ходе организованной проверки выяснилось, что часть выделяемых средств выводили в офшоры. Деньги поступали на счета аффилированных фирм под предлогом покупки современных технологий.

Все махинации прикрывали через подделку финансовой отчетности, которой занимались задержанные Касенкова, Подольский и Галстян.