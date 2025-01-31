МВД подтвердило задержание трех руководителей «Роснано»

Задержание трех сотрудников «Роснано» по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями подтвердили в пресс-службе МВД. Речь идет о замруководителя ООО «УК „Роснано“», исполнительном директоре Борисе Подольском, управляющем директоре по финансам Артуре Галстяне и директоре по методологии учета, налогообложению и отчетности Марине Касенковой.

«По версии следствия, в 2017 году для сокрытия неудовлетворительных результатов экономической деятельности компании злоумышленники предприняли неправомерные действия по реклассификации финансовых обязательств», — уточнили в ведомстве.

В СК полагают, что в 2017 году они предоставили искаженные сведения о финансовом положении корпорации. Это позволило сохранить госгарантии и получить дополнительное финансирование. В период с 2022 по 2024 год государству пришлось выделить ООО «УК „Роснано“» более 43 миллиардов рублей.

Подозреваемым в ближайшее время изберут меру пресечения. Следствие продолжается.

Бывших топ-менеджеров компании Ирину Рапопорт и Олега Киселева ранее объявили в международный розыск. Их заподозрили в мошенничестве.