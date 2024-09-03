Следователи попросили суд арестовать генерала Муминджанова за взятки

Следком попросил военный суд арестовать задержанного за взяточничество генерала, замкомандующего Ленинградским военным округом Валерия Муминджанова. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе суда.

«В суд поступили материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Муминджанова, заседание начнется в 17:30», — сообщила собеседница агентства.

Против замкомандующего возбудили уголовное дело о взяточничестве. Следователи выяснили, что ему незаконно передали более 20 миллионов рублей за контракт на сумму более 1,5 миллиарда рублей. Генерала задержали в Воронеже и этапировали в Москву.

Муминджанову грозит до 15 лет колонии, штраф и конфискация имущества. Ранее у него нашли недвижимость на сумму 120 миллионов рублей. Также стало известно, что у его сына есть недвижимость в элитном жилом комплексе столицы и дорогие авто.

Ранее военный суд приговорил двух полковников ФСБ к девяти годам колонии за получение взяток от католических священников. Злоумышленников лишили званий и назначили им крупный штраф.