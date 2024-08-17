Полковники ФСБ получили по 9 лет колонии за вымогательство взяток у католиков

«Коммерсант»: двух полковников ФСБ судили за взятки от католических священников

Фото: РИА «Новости»

В Москве 235-й гарнизонный военный суд приговорил двух полковников ФСБ к девяти годам колонии и крупным штрафам за получение взяток от католических священников. О этом сообщил «Коммерсант».

Уголовное дело против сотрудников второй службы ФСБ, ответственной за защиту конституционного строя, расследовало Главное военное следственное управление Следственного комитета России. В 2023 году двое полковников вынудили представителей римско-католической церкви платить им взятки за покровительство в арбитражном суде и органах госвласти. Они получили в общей сложности почти 20 миллионов рублей.

Фигуранты дела признали вину. Суд приговорил их к девяти годам колонии строгого режима, штрафу на сумму более 39,3 миллиона рублей и лишению званий.

Еще одно громкое коррупционное дело возбудили в Забайкалье. Life сообщил, что правоохранители задержали замглавы МЧС региона Савелия Столярова за взятку на сумму 300 тысяч рублей.

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