У сына задержанного Муминджанова нашли квартиру в элитном ЖК Москвы

Shot: у сына задержанного генерала Муминджанова нашли квартиру в ЖК Москвы

Фото: Freepik

У сына заместителя командующего Ленинградским военным округом Валерия Муминджанова, которого задержали по подозрению в получении взятки более чем в 20 миллионов рублей, есть недвижимость в элитном жилом комплексе в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Речь идет о квартире в ЖК «Маршал». Обладателем «двушки» площадью 58 квадратных метров является Истам Муминджанов, уточнили авторы статьи, сейчас мужчина живет там. Квартира стоит примерно 30 миллионов рублей. Также в собственности Муминджанова-младшего есть машина BMW X1 XDrive, ее цена — около двух миллионов рублей.

Ранее стало известно, что вопрос об аресте Валерия Муминджанова может решиться 3 сентября. Против замкомандующего ЛВО возбудили дело о взяточничестве. По версии следствия, ему передали более 20 миллионов рублей в виде взятки.

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Источник фото: Константин Семенец

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