Дрались не меньше восьми человек. Всех напавших на боксера Двали задержали

Прокуратура Крыма сообщила о задержании избивших боксера Двали

Фото: РИА «Новости»

В массовой драке в Феодосии, в которой чемпион России и Европы по боксу Дмитрий Двали лишился глаза, участвовали не меньше восьми человек. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

«По предварительной информации, в конфликте участвовали не менее восьми человек. Задержаны жители города Феодосии и Кировского района 1998 и 2003 годов рождения», — подчеркнули в ведомстве.

Уголовное дело после случившегося возбудили по двум статьям: «Хулиганство» и «Причинение тяжкого вреда здоровью». Прокуратура передала дело в управление Следственного комитета РФ по Республике Крым и Севастополю.

Конфликт произошел 28 июля. Приехавший в Крым проводить мастер-класс боксер заступился за юношу, которого избивала группа мужчин.

Во время жесткой драки Двали выбили глаз, теперь он не сможет вернуться на ринг. Федерация бокса России взяла на контроль ситуацию со спортсменом.

Льготную IT-ипотеку изменили и продлили. Как взять жилищный кредит по новым правилам

Фермеры воплощают мечты. «Сырный фестиваль» в Истре вдохновил на открытие новых хозяйств

США придумали себе свою Венесуэлу. Холят и лелеют, но горшочек все равно не варит

Дорогая месть сенатора Савельева. Потерял деньги, свободу и неприкосновенность

Чемпионат по гольфу с призовым фондом 2,5 млн рублей прошел в Подмосковье

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте