СК завершил следствие по делу экс-начальника управления Минобороны Демчика

Следователи завершили следственные действия в отношении бывшего начальника вещевого управления Минобороны России Владимира Демчика . Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета страны.

Следствие установило, что в 2017 году Минобороны заключило более 20 государственных контрактов с АО «Княгининская швейная фабрика» на поставку вещей для нужд Вооруженных Сил России на общую сумму более полумиллиарда рублей.

Демчик получил крупную взятку от генерального директора фабрики Александра Свистунова за общее покровительство. Следователи наложили арест на имущество Демчика на сумму более 100 миллионов рублей. На имущество Свистунова — на сумму свыше 35 миллионов рублей.

Ранее суд наложил арест на имущество Павла Вешкина, заместителя начальника Военно-медицинской академии имени Кирова Министерства обороны. Его обвиняют в мошенничестве и получении взятки в особо крупном размере. Вешкину грозит до 15 лет лишения свободы.

Уголовное дело также завели на экс-начальника филиала ЖКУ Минобороны Дмитрия Есина. Его заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями.