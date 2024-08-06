Суд арестовал экс-начальника вещевого управления Минобороны

Суд арестовал экс-начальника вещевого управления Минобороны Демчика за взятку

Фото: Unsplash

Суд арестовал бывшего начальника вещевого управления Минобороны полковника запаса Владимира Демчика по подозрению в получении взятки. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

По ее словам, гендиректор одной из коммерческих фирм дал Демчику, который тогда работал в Минобороны, четыре миллиона рублей взятки, чтобы тот пролоббировал компанию при заключении госконтрактов.

Позже с фирмой заключили 26 договоров на поставку различных вещей для российской армии на общую сумму более 574 миллионов рублей. Также следствие решает вопрос о возбуждении уголовного дела против коммерсанта.

Ранее бывший замначальника Генштаба Вадим Шамарин частично признал вину по уголовному делу о получении взятки.

Андрей Воробьев: котельную в Шепчинках реконструируют к новому сезону

Всесторонняя поддержка родителей. Как в Подмосковье реализуют проект «Мамино время»

Сказки не вышло? История любви и расставаний Джей Ло и Бена Аффлека

Докс, доксинг и сват. Что это такое и как защитить себя в интернете

В Госдуме предложили запретить астрологов и тарологов. Почему они никуда не денутся?

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте