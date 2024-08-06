Суд арестовал экс-начальника вещевого управления Минобороны

Суд арестовал бывшего начальника вещевого управления Минобороны полковника запаса Владимира Демчика по подозрению в получении взятки. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко .

По ее словам, гендиректор одной из коммерческих фирм дал Демчику, который тогда работал в Минобороны, четыре миллиона рублей взятки, чтобы тот пролоббировал компанию при заключении госконтрактов.

Позже с фирмой заключили 26 договоров на поставку различных вещей для российской армии на общую сумму более 574 миллионов рублей. Также следствие решает вопрос о возбуждении уголовного дела против коммерсанта.

Ранее бывший замначальника Генштаба Вадим Шамарин частично признал вину по уголовному делу о получении взятки.