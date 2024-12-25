Уголовное дело завели на экс-начальника филиала ЖКУ Минобороны

Военные следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего начальника жилищно-коммунальной службы ЖКУ Минобороны России Дмитрия Есина, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщили в Telegram-канале военных органов СК.

По версии следствия, в 2021 году Министерство обороны заключило государственный контракт с ООО «Ижора проект плюс» на выполнение работ в рамках гособоронзаказа. В мае прошлого года Есин принял работы, которые фактически не были выполнены, причинив государству многомиллионный ущерб.

«Расследование уголовного дела находится на контроле в Главном военном следственном управлении СК России», — отметили в ведомстве.

Ранее Никулинский суд Москвы приговорил бывшего главу департамента имущественных отношений Министерства обороны Дмитрия Куракина к 17 годам лишения свободы и штрафу в размере 369 миллионов рублей за получение взяток. Следствие установило, что Куракин вместе с сообщниками занимался незаконной рубкой леса в Иркутской области и продажей древесины по заниженным ценам.