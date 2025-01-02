Суд арестовал имущество замглавы Военно-медицинской академии Вешкина

Имущество заместителя начальника Военно-медицинской академии имени Кирова Минобороны Павла Вешкина, которого обвинили в получении крупной взятки, арестовали. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Ранее суд наложил арест на имущество», — указали в агентстве.

По судебным документам, Вешкина обвинили в крупном мошенничестве и получение взятки в особо крупном размере. Уголовное дело возбудили в связи с получением взяток от представителей ООО «СЛ Фарма», занимающегося оптовой торговлей медицинскими изделиями.

Замглавы Военно-медицинской академии попал в поле зрения правоохранителей в январе 2024 года. По версии следствия, он причастен к хищению десятков миллионов рублей. Средства выделяли в пандемию на закупку медицинского оборудования.

Сейчас Вешкин находится под арестом. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.