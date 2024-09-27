Число погибших при взрыве на АЗС в Дагестане выросло до пяти

МЧС сообщило о пяти погибших при взрыве на АЗС в пригороде Махачкалы

Взрыв на автозаправочной станции в поселке Новый Хушет рядом с Махачкалой привел к гибели пяти человек. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России, отметив, что это предварительные данные.

«Пострадали восемь человек, из них пятеро погибли», — указали в ведомстве.

В МЧС уточнили, что взрывы разрушил здание станции полностью. Техническое помещение и столовую охватило пламя.

Огонь распространился на площади в 500 квадратных метров. Повреждения получили два легковых автомобиля и грузовик. К тушению привлекли четыре пожарных расчета. Еще пять выехали на место.

По данным Минздрава республики, среди погибших есть ребенок. Прибывшие на место бригады скорой помощи забрали в больницы четырех пострадавших, получивших осколочные ранения и ожоги. Их состояние оценили как средней степени тяжести.

Всего на место происшествия направили 10 машин скорой помощи.

По предварительным данным, на заправке произошло два взрыва. Источником первого стал газовый баллон, находящийся в кафе. Источник второй детонации пока не известен, но причиной могло стать горящее топливо.

На поврежденную взрывом заправку выехал глава Дагестана Сергей Меликов. Он сообщил, что уже дал необходимые поручения для помощи пострадавшим и семьям погибших.