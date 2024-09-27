Одной из жертв взрыва на АЗС в Махачкале стал ребенок

Минздрав Дагестана: ребенок и трое взрослых погибли при взрыве на АЗС

Жертвами взрыва на автозаправочной станции в поселке Новый Хушет рядом с Махачкалой стали ребенок и трое взрослых. Предварительные данные привел Минздрав Дагестана .

В ведомстве уточнили, что осколочные ранения и ожоги получили четыре человека. После оказания экстренной медицинской помощи их забрали в больницы прибывшие на место бригады врачей. По предварительным данным, все пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести.

Всего на место детонации направили 10 машин скорой помощи для оказания помощи пострадавшим.

Также к заправке выехал глава Дагестана Сергей Меликов. Он дал поручения всем профильным ведомствам перейти на усиленный режим работы для оказания помощи людям.

Предварительным источником взрыва назвали газовый баллон в кафе, расположенном рядом с АЗС. После детонации огонь распространился по задней части станции, где находилось заведение общепита.

Для тушения начавшегося пожара на место выехали команды спасателей республиканского главка МЧС.