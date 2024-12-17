СК возбудил дело о теракте после гибели генерала Кириллова при взрыве в Москве

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль в ведомстве дело о гибели начальника войск РХБЗ и его помощника при взрыве на Рязанском проспекте в Москве. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.

«По факту гибели в столице двух военнослужащих расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных [по статьям] 105, 205 и 222 УК РФ („Убийство“, „Террористический акт“, „Незаконный оборот оружия, боеприпасов“)», — уточнили в ведомстве.

Сейчас на месте ЧП работают следователи, устанавливают обстоятельства случившегося.

Взрыв прогремел на юго-востоке Москвы около дома ЖК «Среда». В ходе случившегося скончались начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его водитель, который заехал за ним на машине, чтобы отвезти на работу. Как сообщила свидетельница происшествия, взрыв раздался в 06:12 утра.

Ранее в Следственном комитете выяснили, что причиной случившегося стала детонация взрывчатки, заранее вложенной в самокат, стоящий рядом с подъездом.