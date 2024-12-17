Источник 360.ru: начальник войск РХБЗ Кириллов погиб при взрыве в Москве

Генерал-лейтенант начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов погиб в результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru. Официально эти данные пока не подтверждены.

По данным Telegram-канала Mash, вторым погибшим оказался водитель генерал-лейтенанта Кириллова Илья П., который прибыл за руководителем в шесть утра, чтобы отвезти на работу.

При выходе мужчин из подъезда сдетонировало прикрепленное на ручке самоката взрывное устройство. Мужчины погибли на месте.

Следственный комитет по факту взрыва завел уголовное дело. Правоохранители проведут несколько взрывотехнических экспертиз.

Кириллов занимал пост начальника войск РХБЗ с апреля 2017 года. Он награжден орденом «За военные заслуги» и орденом «За заслуги перед Отечеством» трех степеней.

Ранее в Сети появились кадры с места взрыва в Москве.