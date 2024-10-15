СК озвучил приоритетную версию подрыва автомобиля в Москве

Злоумышленники могли подорвать автомобиль на юго-западе Москвы из-за бизнеса, который вел потерпевший. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка СК.

По его данным, ведомство рассматривает несколько версий случившегося, но приоритетной является связанная с предпринимательская деятельностью владельца машины.

Следователи изучают записи с камер наружного видеонаблюдения, допрашивают свидетелей и проводят обыски, отметили в пресс-службе.

Взрывное устройство сдетонировало в автомобиле на Профсоюзной улице. Преступники установили его между капотом и лобовым стеклом. В результате взрыва ранения получили три человека, в том числе шестилетний ребенок — ему рассекло голову. Одному из пострадавших оторвало часть руки. СК возбудил дело о покушении на убийство.