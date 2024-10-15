Пострадавшему из-за подрыва СВУ в машине москвичу частично оторвало руку

Одному из пострадавших при подрыве автомобиля мужчин в Москве частично оторвало руку. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах города.
По предварительным данным, в машине возле подъезда на Профсоюзной улице сработало самодельное взрывное устройство. Оно было заложено между капотом и лобовым стеклом машины, уточнил собеседник 360.ru.
Среди пострадавших, по его словам, были двое взрослых и ребенок шести лет — ему рассекло голову. Всех троих госпитализировали.
По факту случившегося возбудили дело о покушении на убийство. На месте работают следователи и криминалисты. В ближайшее время специалисты проведут ряд экспертиз, в том числе медицинскую и взрывотехническую.
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