Пострадавшему из-за подрыва СВУ в машине москвичу частично оторвало руку

Одному из пострадавших при подрыве автомобиля мужчин в Москве частично оторвало руку. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах города.

По предварительным данным, в машине возле подъезда на Профсоюзной улице сработало самодельное взрывное устройство. Оно было заложено между капотом и лобовым стеклом машины, уточнил собеседник 360.ru.

Среди пострадавших, по его словам, были двое взрослых и ребенок шести лет — ему рассекло голову. Всех троих госпитализировали.

По факту случившегося возбудили дело о покушении на убийство. На месте работают следователи и криминалисты. В ближайшее время специалисты проведут ряд экспертиз, в том числе медицинскую и взрывотехническую.