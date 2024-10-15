Появилось фото с места подрыва машины на юго-западе Москвы

Предварительно, самодельное взрывное устройство взорвалось на Профсоюзной улице. Оно лежало между капотом и лобовым стеклом машины.

В результате взрыва пострадали три человека, в том числе шестилетний ребенок. Как сообщил источник 360.ru, водитель повредил руку, у пассажира диагностировали осколочное ранение бедра. Пострадавших увезли в больницу.

По данным Telegram-канала Shot, водителю при взрыве оторвало часть часть кисти. После детонации СВУ он схватил своего ребенка и поднялся в квартиру на 15 этаже. Только после этого мужчина вызвал скорую. Как отметили в посте, взорвать пытались китайский автомобиль TANK, который принадлежит московскому бизнесмену-ресторатору.

После подрыва машины правоохранители возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство.