Подросток с молотком и ножами попытался напасть на школу в Курске

Подросток с молотком ворвался в курскую школу. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале .

ЧП случилось около 08:00 утра, охранник не смог остановить 16-летнего школьника в шляпе, балаклаве и с молотком в руках.

«Юноша вбежал в здание, разбил одно окно в коридоре и, несмотря на преследование, беспрепятственно выскочил на улицу, попутно разбив молотком стекло входной двери», — написал Хинштейн.

Убегая, подросток бросил сумку — в ней нашли два ножа и бутылку с жидкостью для розжига. Ровно через четыре минуты после того, как охранник нажал кнопку тревожной сигнализации, на место прибыли сотрудники Росгвардии. Сбежавшего юношу задержали на территории СНТ «Мичуринец».

На этот поступок ребенка толкнули сложные отношения с одной из учениц. В поле зрения психологов и полиции парень раньше не попадал. Хинштейн тоже прибыл в учебное заведение.

«Переговорил и с директором школы, и с председателем городского комитета образования, и с самим охранником, который, к слову, толком не смог ответить на мои вопросы», — заявил он.

Врио губернатора назвал случившееся серьезным сигналом — из происшествия сделают серьезные выводы, чтобы подобное впредь не повторилось.

Накануне школьники с пневматическим пистолетом напали на 16-летнего пассажира в московском метрополитене.