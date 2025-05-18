СК назвал предварительную причину смертельного пожара в Подмосковье

Причиной пожара в Подмосковье, в котором погибли трое, могла стать зарядка электромобиля. Как сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области, очаг возгорания располагался под навесом, пристроенным к дому, где заряжалась машина.
«С места изъяты фрагменты проводки, электрический щиток, части от автомобиля — аккумулятор. Назначены экспертизы, в том числе пожаротехническая», — уточнили в Следкоме.
Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».
В результате происшествия погибли супружеская пара и 79-летняя женщина. Еще несколько членов семьи пострадали. На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Площадь возгорания составила 205 квадратных метров.
Ранее сотрудники МЧС спасли 11 человек при пожаре на севере Москвы. Обошлось без пострадавших.
Конец уже близко? Степашин раскрыл срок завершения активной фазы конфликта на Украине
Снижение пенсионного возраста и списание ипотеки могут получить участники СВО
Глупая шутка довела 13-летнюю школьницу до реанимации в Петербурге
В Китае фура увезла биотуалет с женщиной внутри
Иммунолог Попова рассказала о преимуществах редиса в похудении
Андрей Малахов признался, почему оберегает сына от публичности
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте