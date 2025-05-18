СК назвал предварительную причину смертельного пожара в Подмосковье

СК: очаг пожара в Молзино был под навесом, где заряжался электромобиль

Причиной пожара в Подмосковье, в котором погибли трое, могла стать зарядка электромобиля. Как сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области, очаг возгорания располагался под навесом, пристроенным к дому, где заряжалась машина.

«С места изъяты фрагменты проводки, электрический щиток, части от автомобиля — аккумулятор. Назначены экспертизы, в том числе пожаротехническая», — уточнили в Следкоме.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

В результате происшествия погибли супружеская пара и 79-летняя женщина. Еще несколько членов семьи пострадали. На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Площадь возгорания составила 205 квадратных метров.